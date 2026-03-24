ブガッティと英国ノーフォークを拠点とする高性能自転車ブランド、ファクター・バイクスが手を組んだ。両者の名を冠した新作「ブガッティ・ファクター・ONE」は、ハイパーカーのエンジニアリングとエリートサイクリングの世界を融合させた一台である。【画像】ハイパーカー×自転車の融合。ブガッティとファクターにより生み出された究極の一台（写真9点）ファクター・バイクスは、元プロサイクリストでありカーボン技術の先駆者で