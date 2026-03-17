文化放送は、AI翻訳技術を活用した多言語化配信プロジェクトとして、声優・立花慎之介がパーソナリティを務める配信番組『立花慎之介僕の声で。君の言葉で。』を、4月2日（木）よりリニューアルする。 当番組は、AI翻訳技術を活用した多言語化配信プロジェクトの第1弾番組として、同局が運営するオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」等にて配信中。このたびのリニューアルでは、「世界のアニメ&am