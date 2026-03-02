高齢者の認知症について、自治体や関係機関が対策を考える会議が大分市で開かれ、現状の課題を共有しました。 【写真を見る】「フレイル・認知症対策」検討会議を開催現状と課題を共有大分 この「高齢者のフレイル・認知症対策健康会議」は、大分市や別府市などの大分都市広域圏と大塚製薬が開催し、自治体の担当者や民間企業からおよそ70人が出席しました。 会議では大分市の足立信也市長が「認知症について理解を深め、こ