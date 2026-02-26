GoogleがPixel 10、Pixel 10 Pro、Samsung Galaxy S26シリーズ向けに、タスク自動化が可能になるGeminiアプリのベータ版をリリースすると発表しました。記事作成時点ではアメリカと韓国で提供される予定です。Gemini on Android lets you assign multi-step taskshttps://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/android-multi-step-tasks/Samsung Galaxy S26 devices get the latest Android AI featureshttps://blog