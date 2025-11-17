「あったかかわいい」足元の選択肢日本が誇るドメスティックブランド「sacai」と、冬の足元といえばな「UGG®」が7年ぶりに再タッグ！「ワイルド」をキーワードに掲げ、UGG®で人気の高いシープスキンブーツをsacaiらしいユニークなデザインに落とし込んだ3型が登場。愛嬌のある唯一無二なボリュームで、足元をあたたかく彩ります。※（）内の数字はヒールの高さで、単位は?です（編集部調べ）。好きな位置で折り返し