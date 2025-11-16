「お正月だけではもったいない！」甘酒習慣のススメ 「甘酒は”飲む点滴”と呼ばれるほど体に良い」と聞くけれど、「本当に美容や肌にいいの？」「どう飲めば効果的なの？」と気になっていませんか？結論から言うと、米糀（こめこうじ）から作られた甘酒は、美容と健康をサポートする成分が豊富で、日々のインナーケアに非常におすすめです。（※本記事は甘酒の一般的な情報提供を目的とし、効果には個人差があります。）なぜ