サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、縦横に自立できて収納に便利な折りたたみ台車「100-CT007」を発売した。■スリムなのに頼もしい、驚きの収納力折りたたむと厚さ約7.7cmの超スリム設計。ちょっとした隙間にも収まり、収納場所に困らない。しかも縦置き・横置きどちらの向きでも自立できるので、倉庫やオフィスの壁際にもスマートに収納可能。スペースを無駄にしない新しいスタイルの台車だ