ニットはじめは「グレーから」がいい理由衣替えのスタートは、季節感のない中間色から。知性もけだるさもそなえた、正反対のテイストを行き来できるグレーは「ちょうどいい」をつくるのがうまい色。あたたかい質感が加わることでさらに柔軟性が高まる、これからのグレーを軸に理想のさじ加減を追求。マニッシュな見た目に色気を残す「ほんのりシアーな薄手ニット」グレータートルネックニット／チノ（モールド）ブラウンチェック