毎シーズン、サッカー界ではルールをよりよいものにすべく、改正が行われてきた。現在、サッカーのルールを決めるIFAB（国際サッカー評議会）は、オフサイドについての改正を検討しているとされている。VAR（ビデオアシスタントレフェリー）の導入により、オフサイドはより厳格化されたが、FIFAの重役になったアーセン・ヴェンゲル元監督が提唱するような攻撃側により有利なものに変える可能性がある。そうしたなか、ベティスのマ