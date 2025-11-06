季節やトレンドが移ろおうとも、いつもそばにある確固たる存在感と意思を感じる寡黙な黒。地味だからいい。変わらないからいい。黒に秘められたポテンシャルを深く見つめなおすことで、「万能」という言葉だけでは片づけられない魅力を再認識。重さがかえって好都合「整えるためのボリューム感」抜け感がない色だから、選ぶシルエットや素材によっては重さをネガティブにとらえてしまうことも。見方を変えると重厚感があることで迫