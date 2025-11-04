【TOMICA OWNERS MEETING】 開催日時 12月5日：10時～19時 12月6日：10時～19時 12月7日：10時～16時30分 会場：AKIBA SQUARE（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX2F） 入場料：無料（日時指定制） ※12月5日と6日の16時以降は予約なしで入場できるフリータイムとなります。 タカラトミーは