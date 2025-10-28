【モデルプレス＝2025/10/28】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE大森元貴が26日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした髪色を披露した。【写真】29歳人気歌手「麗しすぎて二度見」赤髪で印象ガラリ◆大森元貴、髪色チェンジ公開大森は「髪色衣装解禁」とコメントし、新しいビジュアルを披露。髪色を赤にチェンジし、白シャツ・黒ベストの上に赤いナポレオンジャケット風の衣装を着てマイクを前に両手を広げたショット