日本テレビは11月21日から東京・渋谷TSUTAYAで「『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』」を開催する。今年5月に“リアル性格診断！”とSNSを中心に大きな話題となり、1万2000枚のチケットが完売した「思考実験展」が、細田守監督の最新映画「果てしなきスカーレット」と、同監督過去作と初のコラボレーション。映画公開と同日の11月21日から、渋谷で期間限定開催する。イベントは没入型体験エンターテ