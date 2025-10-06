大分・日出町にある“サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド”は、11月7日（金）〜12月25日（木）の期間、スペシャルなクリスマスイベント「HARMONYLAND CHRISTMAS」を開催する。【写真】ホワイトコーデがかわいい！期間限定ライブショーを上演■テーマはホワイトクリスマス今回開催される「HARMONYLAND CHRISTMAS」は、ホワイトクリスマスをテーマに、真っ白なコスチュームに身を包んだハローキティたちと、ハーモニ