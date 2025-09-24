サウジアラビア王国館は2025年9月19日（金）から21日（日）までの3日間、大阪の中心地で特別イベントを実施し、サウジアラビア王国ナショナルデーを祝った。「Meet Saudi」では、46,000名の来場者が王国の豊かな文化遺産とダイナミックな変革を体感した。「Meet Saudi：サウジアラビア王国ナショナルデー」は、祝祭であると同時に学びの場でもあった。サウジアラビアの歴史的統一、未来へ向けた「ビジョン2030」の挑戦、さらに2030