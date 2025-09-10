FLOWER : Art in Bloomおりづるタワーは、オープン9周年を記念し、「ART BORN HIROSHIMA」に所属するアーティストとともに創り上げるアートイベントを開催する。期間中は、アーティストの作品展や参加型アートイベント、オリジナルグッズの販売などを展開。広島から生まれた多彩な表現が重なり合い、来館者にアートの息吹を感じられる機会をお届けする。■9周年を彩る特別イベントおりづるタワーは、これまで折り鶴やアート、音楽