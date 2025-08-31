季節ごとの限定ドリンクが人気のフレッシュネスバーガーから、この秋だけの特別な一杯が登場します。国産りんごのジューシーな甘みと、ジンジャーのスパイシーなアクセントを掛け合わせた「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」と「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」。爽やかさと深みを併せ持つ、大人の秋にぴったりの味わいです