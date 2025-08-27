閣議に出席したトランプ米大統領＝26日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、ロシアのプーチン大統領がウクライナとの戦闘終結に合意しなければ、経済制裁を科す用意があると明言した。具体的な内容や時期は示さなかった。ウクライナのゼレンスキー大統領の「正当性」を否定するロシアの主張を巡っては「たわごとだ」と切り捨てた。ホワイトハウスで記者団に述べた。トランプ氏はゼレンス