水平線が、7回目の開催となる自主企画『潮の目』を大阪 梅田シャングリラにて11月9日に開催する。 （関連：水平線が見せたロックスターの片鱗――おとぎ話と繰り広げた夢のような一夜、自主企画『潮の目 -む-』東京公演を振り返る） 同イベントには、今回も彼らが敬愛するバンドの出演が決定しており、近日発表予定だ。また、最速となるチケット先行受付が本日8月14日21時より開始している。 なお水平線