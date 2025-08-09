暑い夏にもおいしく食べられるスイーツをGETするなら【セブン-イレブン】がおすすめ！ 今回は、味も見た目もおしゃれで満足度高めな「新作スイーツ」4品をピックアップ。お買い物の参考にしてみてください。 これ間違いないやつ！「ニューヨークチーズケーキ」 最初にご紹介するのは、スイーツブロガーの@sujiemonさんが「超しっとりで濃密感のある食感」と激推しする「