ニューストップ > ライフスタイルニュース > 和の趣たっぷりのあられや水羊羹 夏の再会を彩るお土産が勢ぞろい 抹茶 箱 帰省 見た目 池袋 癒し cocotte 和の趣たっぷりのあられや水羊羹 夏の再会を彩るお土産が勢ぞろい 2025年8月9日 19時0分 リンクをコピーする 暑さが厳しい今年の夏、久しぶりに帰省や旅行を予定している方も多いのではないでしょうか。そんな夏の再会に華を添える手土産を、西武池袋本店で探してみませんか？和の趣たっぷりのあられや水羊羹、涼しげな洋風ゼリーなど、目にも舌にもやさしいひんやりスイーツが勢ぞろい。この夏だけの限定商品もあるので、大切な人への贈り物にもぴったりです♡ 和の涼感あふれる、夏限定手土産 赤坂柿山◆東京縁日 1箱 記事を読む