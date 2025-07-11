お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（53）矢作兼（53）が10日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「ラーメン二郎」府中店が7日、「食事は20分以内」とつづった投稿をめぐって謝罪したことについて私見を述べた。矢作が「相当謝ってるね。店がたたかれて。店側の主張を。そんな嫌なことを言ってないよな」と切り出すと、小木も「いいじゃん、20分でって言うなら。そのルールに従