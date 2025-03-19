MLB 東京シリーズ by Guggenheim米大リーグの開幕戦シリーズ・ドジャースカブスの第2戦が19日、東京ドームで行われ、ドジャース大谷翔平投手が今季1号ソロを放つなど3打数1安打1打点2四球で、6-3の勝利に貢献した。メジャーデビューとなった先発の佐々木朗希投手は最速163キロを記録し、3回1安打5四球1失点で勝ち負けつかず。開幕シリーズはドジャースの2連勝で幕を閉じた。東京開幕シリーズは8打数3安打で打率.375、1本塁