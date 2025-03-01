〈コーヒーが“贅沢品”になる日が来る?〉コーヒー各社が値上げを発表し、店頭価格も以前より高くなったと感じている人は多いだろう。実際、コーヒーの国際相場は過去47年で最高水準に達し、日本の市場でも価格がじわじわと上昇している。2024年12月には、アラビカ種が300セント/ポンド(約454g)、ロブスタ種が5,000ドル/トンを超えた。そして、2025年2月にはアラビカ種が過去最高の431セント/ポンドとなり、ロブスタ種も5,826ドル/