ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê54¡Ë¼¡½÷¤Î¥â¥Ç¥ëKoki¡¤¡Ê22¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å7»þ58Ê¬¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¡¼¥ó¤Ç¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Ã¥ÆQ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¼«ÂÎ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Êý¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÉú¤»¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡£MC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¡ÖÍ½¹ð¸«¤Ê¤¬¤é¥¦¥½¤À¤í¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤á