総務省が２１日発表した１月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は１０９・８と、前年同月より３・２％上昇した。生鮮食品を含む総合は４・０％の上昇だった。４％を超えるのは、２３年１月以来。