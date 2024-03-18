ロシア大統領選は3日間の投票が終了し、選挙管理委員会はプーチン氏が87%を得票したと伝え、通算5選が確実となった。ロシアの中央選挙管理委員会は17日、開票率61%でプーチン氏が前回を10ポイント以上上回る87%を得票し、当選確実と伝えた。通算5選で新たに6年の任期を得る。オンライン投票の導入や軍事侵攻でロシアが実効支配するウクライナの4つの州でも投票が行われるなど、全体の投票率は過去最高の74%にのぼっている。プーチ