日本ハム・新庄剛志監督が２７日、「８５万円」のド派手なサングラスをかけてグラウンドに登場した。巨人との練習試合（那覇）の前に、顔の半分ほどを覆う黒の特大サングラスを着用して報道陣のもとへ。「ちょっと小さい？」といきなり“小ボケ”をかますと「８５万（円）。特注？もちろんもちろん。これ難しいのが（前）髪をアップにするのか、垂らしたほうがいいのか、見てるんだけど、両方似合うんだよね」と笑顔で話した