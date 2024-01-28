走りの「セレナ 車中泊仕様」に熱視線！ 市販化に期待高まる日産は2024年1月12日から3日間開催されたカスタムカーショー「東京オートサロン2024」でコンセプトカー「セレナ オーテック スポーツスペック コンセプト」を初公開しました。ミディアムミニバン「セレナ」のカスタマイズモデル「AUTECH（オーテック）」をベースにカスタムされたモデルですが、SNSなどではさまざまなコメントが投稿されています。車中泊仕様をスポ