ダスキンが運営するミスタードーナツは8月30日、「さつまいもド」シリーズ5商品を発売する。【関連記事】ミスド×ポケモン 2023秋冬コラボ開催へ、コダックドーナツ新発売、ポケモン福袋2024･グッズセットやピカチュウドーナツもミスタードーナツ 2023年秋の「さつまいもド」イメージ「さつまいもド まるで焼きいも」「さつまいもド 蜜いも」「さつまいもド 蜜いもブリュレ」「さつまいもド スイートポテト」「さつまいもド 大学い