有吉弘行が１８日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に生出演。応援ゲストとして初出演が決まった「第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦」について語った。ＮＨＫは１６日、白組で出場する「純烈」の応援ゲストとして有吉と「ダチョウ倶楽部」の肥後克広、寺門ジモンが出演すると発表。大ヒット曲「白い雲のように」を歌う予定という。有吉は１１月のラジオで、ダチョウ倶楽部とコラボし「白い雲のように」