プロゴルファーでタレントの東尾理子が２４日までに自身のインスタグラムを更新し、俳優・石田純一との９歳長男・理汰郎くんとの親子ショットを公開した。東尾は「先週の、スライダープールへ向かうスタイル」とつづり、夏休みの思い出の一枚を投稿。東尾はサングラスや帽子で完全防備したスタイル、理汰郎くんは丸刈り風の短髪で短パンを履いているフォロワーからは「理汰郎くん大きくなりましたね」「野球してるだけあって