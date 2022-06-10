回転寿司チェーン「くら寿司」は、6月10日（金）から期間限定で、「不二家」と初コラボレーションしたスイーツ3品を販売する。【写真】おいしそ〜！「ミルキー」初コラボスイーツ■「ミルキー」と初コラボ！今回登場するのは、「不二家」の超ロングセラー商品「ミルキー」とコラボしたスイーツ全3種。「夢のふわ雪ミルキーいちご」は、「くら寿司」でも人気の「夢のふわ雪」のかき氷に、「ミルキー」をイメージした濃厚な