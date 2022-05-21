オーストラリアの総選挙が21日、投開票され、野党・労働党が与党・保守連合（自由党、国民党）から9年ぶりに政権を奪還する見通しになった。与党を率いるモリソン首相（54）は21日夜、支持者の前で演説し、労働党のアルバニージー党首（59）に電話で祝意を伝えたことを明らかにして敗北を認めた。豪公共放送ABCによると、21日午後10時（日本時間午後9時）時点で、労働党は下院（定数151）の70議席余りで当選を確実にしており、