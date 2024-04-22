イルカの群れと一緒に波に乗るガブリエラ・ブライアン/Aaron Hughes/World Surf League/Getty Images（ＣＮＮ）オーストラリアで２１日に開かれたサーフィンの世界選手権「ウエスタン・オーストラリア・マーガレット・リバー・プロ」決勝で、初優勝を果たしたガブリエラ・ブライアンがイルカの群れと一緒に波に乗る「魔法のような」瞬間の写真が公開された。新人賞獲得の経験をもつブライアンはハワイ出身の２２歳。女子決勝で１８