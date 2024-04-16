オーストラリア・シドニーの教会で4月15日、男が刃物で司教に襲いかかった。襲撃の瞬間はライブ配信されていた。【映像】司教に近づく“刃物男”礼拝の最中、男が司教に近づき突然襲いかかる。悲鳴が上がるなか、周囲の人たちが司教を助けに入る様子も映っている。司教ら4人が腕などにけがをしたが、いずれも命に別状はないという。警察は現場で15歳の少年を逮捕していて、動機などを調べている。（『ABEMAヒルズ』より）