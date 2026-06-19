自動車のエンジンルームなどの高温環境でも信頼性高く動作するコンデンサの実現に向け、200℃までの温度範囲で誘電率の変化が小さい誘電材料が求められております* 。しかし、現行のコンデンサに使われている誘電材料は、120℃以上で誘電率が著しく変動するため、高温でも誘電率を安定に維持することが課題でした。

都産技研（地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター）は、300℃までの温度域で安定した誘電率を示す“ガラス複合型誘電材料”を開発しました。本成果は、自動車のエンジンルームなど、高温環境で動作する電子機器の高性能化・信頼性向上に寄与することが期待されます。

＊EIA規格（X9R）：－55～200℃の温度範囲における誘電率の変化率が±15％以内

開発のポイント

（技術の詳細は別紙に記載しています。）

◆ PNb9O25結晶の粒界をガラスで接合した“ガラス複合型誘電材料”を開発 (図1)。

◆ 簡便なプロセスにより、結晶合成とガラス接合を同時に可能 (図1)。

◆ 300℃までの誘電率の変化率が±15%以内であり、安定した誘電率を実現 (図2)。

◆ 電気伝導度を2桁以上低減*し、絶縁性の向上を実現。

＊一般的な手法により合成したPNb9O25との比較結果



図1. ガラス複合型誘電材料の合成方法とその微細構造





図2. ガラス複合型誘電材料の高温誘電特性



論文掲載

論文誌名：Materials Today Communications

掲載日：2026年6月11日（オンライン版）

論文タイトル：High-Temperature Capacitance Stability and Insulating Properties of PNb9O25 Synthesized via Liquid-Phase Sintering: Strategic Utilization of Glass-Oxide Interfacial Reactions

著者：嶋村 圭介*、小川 大輔、藤原 千隼、並木 宏允、立花 直樹 *責任著者

DOI：https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2026.115539

特許出願済：特願2025-183682