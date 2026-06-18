びりっと参上！！！動物になったキャラクターが飛び出してくる姿がとってもかわいい！ TVアニメ『クールドジ男子』より、【びりっとZoo!】シリーズの3商品が登場！

びりっと参上！！！動物になったキャラクターが飛び出してくる姿がとってもかわいい！ TVアニメ『クールドジ男子』より、【びりっとZoo!】シリーズの3商品が登場！