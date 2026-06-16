【訂正とお詫び】消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352428/images/bodyimage1】
2026年6月15日（月）12:00に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆さまには深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
・2026年6月15日（月）12:00配信のプレスリリース
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
金賞 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：自家製和牛コンビーフサンド（ルーベンサンド）
会社名：株式会社ビー・フードサービス
商品概要：『コンビーフって、こんなに贅沢で、こんなに美味しかったのか』
最大の特徴は、ほぐさず塊から包丁で大胆に切り出した自家製和牛コンビーフ。そう感動していただける自信があります。サクッとした国産湯種山食パンの食感のあとから押し寄せる、和牛の圧倒的な肉感と旨味。それを包み込む爽やかなザワークラウトと濃厚なチーズのハーモニー。1992年創業 ステーキ屋の本気が詰まった究極のルーベンサンド。
住 所：東京都大田区萩中2-6-18
問合せ：090-1696-3622
https://www.buffalo1992.com
販売価格：1,600～1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・和牛らしい肉感を活かした重厚な食感
・最後まで軽快さを保つ厚切りトースト
・酸味が肉の濃厚感を整える計算された味わい
・焼き目と肉香が食欲を高める仕上がり
・ワンプレート全体で統一された世界観
・ステーキハウスらしい肉料理としての高い完成度
・幅広い年代で受け入れやすい肉料理としてのホットサンド
※訂正内容
（誤）グランプリ 受賞
（正）金賞 受賞
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
金賞 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：自家製和牛コンビーフサンド（ルーベンサンド）
会社名：株式会社ビー・フードサービス
商品概要：『コンビーフって、こんなに贅沢で、こんなに美味しかったのか』
最大の特徴は、ほぐさず塊から包丁で大胆に切り出した自家製和牛コンビーフ。そう感動していただける自信があります。サクッとした国産湯種山食パンの食感のあとから押し寄せる、和牛の圧倒的な肉感と旨味。それを包み込む爽やかなザワークラウトと濃厚なチーズのハーモニー。1992年創業 ステーキ屋の本気が詰まった究極のルーベンサンド。
住 所：東京都大田区萩中2-6-18
問合せ：090-1696-3622
https://www.buffalo1992.com
販売価格：1,600～1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・和牛らしい肉感を活かした重厚な食感
・最後まで軽快さを保つ厚切りトースト
2026年6月15日（月）12:00に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆さまには深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
・2026年6月15日（月）12:00配信のプレスリリース
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
金賞 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：自家製和牛コンビーフサンド（ルーベンサンド）
会社名：株式会社ビー・フードサービス
商品概要：『コンビーフって、こんなに贅沢で、こんなに美味しかったのか』
最大の特徴は、ほぐさず塊から包丁で大胆に切り出した自家製和牛コンビーフ。そう感動していただける自信があります。サクッとした国産湯種山食パンの食感のあとから押し寄せる、和牛の圧倒的な肉感と旨味。それを包み込む爽やかなザワークラウトと濃厚なチーズのハーモニー。1992年創業 ステーキ屋の本気が詰まった究極のルーベンサンド。
住 所：東京都大田区萩中2-6-18
問合せ：090-1696-3622
https://www.buffalo1992.com
販売価格：1,600～1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・和牛らしい肉感を活かした重厚な食感
・最後まで軽快さを保つ厚切りトースト
・酸味が肉の濃厚感を整える計算された味わい
・焼き目と肉香が食欲を高める仕上がり
・ワンプレート全体で統一された世界観
・ステーキハウスらしい肉料理としての高い完成度
・幅広い年代で受け入れやすい肉料理としてのホットサンド
※訂正内容
（誤）グランプリ 受賞
（正）金賞 受賞
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
金賞 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：自家製和牛コンビーフサンド（ルーベンサンド）
会社名：株式会社ビー・フードサービス
商品概要：『コンビーフって、こんなに贅沢で、こんなに美味しかったのか』
最大の特徴は、ほぐさず塊から包丁で大胆に切り出した自家製和牛コンビーフ。そう感動していただける自信があります。サクッとした国産湯種山食パンの食感のあとから押し寄せる、和牛の圧倒的な肉感と旨味。それを包み込む爽やかなザワークラウトと濃厚なチーズのハーモニー。1992年創業 ステーキ屋の本気が詰まった究極のルーベンサンド。
住 所：東京都大田区萩中2-6-18
問合せ：090-1696-3622
https://www.buffalo1992.com
販売価格：1,600～1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・和牛らしい肉感を活かした重厚な食感
・最後まで軽快さを保つ厚切りトースト