韓国発でZ世代にも大人気のキャラクター「エスターバニー」の心理テスト本が登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『エスターバニー 心理テスト』を2026年3月18日(水)に発売しました。

『エスターバニー 心理テスト』

本書は、韓国発でZ世代にも大人気のウサギのキャラクター「エスターバニー」の、POPでキッチュでガーリーな世界観で楽しむ心理テストの本です。

可愛いイラストとともに、恋愛・人間関係・将来など、さまざまなテーマの心理テストを掲載しています。

“本当のアナタ”をズバッと診断！

〈性格〉〈恋愛・結婚〉〈対人関係〉〈仕事・お金〉の4つのテーマに分かれた全28問のテストで、自分でも気づかなかった“本当のアナタ”を診断します。

Q&Aやチャートなど様々なテストを通して、自分らしさや、隠れた一面を発見していきます。

毎日をがんばるアナタに読んでほしい！ 癒しのメッセージも

テストの後ろには、心がふっと緩むようなひとことメッセージも掲載。

忙しさの中で見失いがちな自分の心と向き合うきっかけづくりを、そっと後押しします。

「自分自身を愛することの大切さ」を教えてくれる、エスターバニーの魅力がたっぷり詰まった1冊です。

書誌情報

【書名】『エスターバニー 心理テスト』

【イラスト】エスター・キム

【定価】1,320円 （本体1,200円＋税）

【発売日】2026年03月18日

【サイズ】A5判

【ページ数】112ページ

【ISBN】9784049168631

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https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322508001125.html

版権表記

各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。

(C) esther kim. 2026

子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

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