韓国発でZ世代にも大人気のキャラクター「エスターバニー」の心理テスト本が登場！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『エスターバニー 心理テスト』を2026年3月18日(水)に発売しました。



『エスターバニー 心理テスト』

本書は、韓国発でZ世代にも大人気のウサギのキャラクター「エスターバニー」の、POPでキッチュでガーリーな世界観で楽しむ心理テストの本です。


可愛いイラストとともに、恋愛・人間関係・将来など、さまざまなテーマの心理テストを掲載しています。





“本当のアナタ”をズバッと診断！

〈性格〉〈恋愛・結婚〉〈対人関係〉〈仕事・お金〉の4つのテーマに分かれた全28問のテストで、自分でも気づかなかった“本当のアナタ”を診断します。


Q&Aやチャートなど様々なテストを通して、自分らしさや、隠れた一面を発見していきます。









毎日をがんばるアナタに読んでほしい！　癒しのメッセージも

テストの後ろには、心がふっと緩むようなひとことメッセージも掲載。


忙しさの中で見失いがちな自分の心と向き合うきっかけづくりを、そっと後押しします。


「自分自身を愛することの大切さ」を教えてくれる、エスターバニーの魅力がたっぷり詰まった1冊です。





書誌情報


【書名】『エスターバニー 心理テスト』


【イラスト】エスター・キム


【定価】1,320円 （本体1,200円＋税）


【発売日】2026年03月18日


【サイズ】A5判


【ページ数】112ページ


【ISBN】9784049168631



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版権表記

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(C) esther kim. 2026



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