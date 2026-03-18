韓国発でZ世代にも大人気のキャラクター「エスターバニー」の心理テスト本が登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『エスターバニー 心理テスト』を2026年3月18日(水)に発売しました。
『エスターバニー 心理テスト』
本書は、韓国発でZ世代にも大人気のウサギのキャラクター「エスターバニー」の、POPでキッチュでガーリーな世界観で楽しむ心理テストの本です。
可愛いイラストとともに、恋愛・人間関係・将来など、さまざまなテーマの心理テストを掲載しています。
“本当のアナタ”をズバッと診断！
〈性格〉〈恋愛・結婚〉〈対人関係〉〈仕事・お金〉の4つのテーマに分かれた全28問のテストで、自分でも気づかなかった“本当のアナタ”を診断します。
Q&Aやチャートなど様々なテストを通して、自分らしさや、隠れた一面を発見していきます。
毎日をがんばるアナタに読んでほしい！ 癒しのメッセージも
テストの後ろには、心がふっと緩むようなひとことメッセージも掲載。
忙しさの中で見失いがちな自分の心と向き合うきっかけづくりを、そっと後押しします。
「自分自身を愛することの大切さ」を教えてくれる、エスターバニーの魅力がたっぷり詰まった1冊です。
書誌情報
【書名】『エスターバニー 心理テスト』
【イラスト】エスター・キム
【定価】1,320円 （本体1,200円＋税）
【発売日】2026年03月18日
【サイズ】A5判
【ページ数】112ページ
【ISBN】9784049168631
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https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322508001125.html
版権表記
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(C) esther kim. 2026
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