ウェルディッシュ　M&Aを通じた事業シナジー戦略を本格始動

株式会社ウェルディッシュ

株式会社ウェルディッシュ（本社：東京都、東証スタンダード市場：2901、以下「当社」）は、

M&Aを通じて当社グループの事業基盤を拡張し、ToC（一般消費者向け）・ToB（法人向け）双方における事業シナジーの本格展開を進めております。

食品・ウェルネス・メディカルコスメを軸とした既存事業に、医療・介護・社会福祉分野の周辺事業を組み合わせることで、ブランド力・販売力・財務基盤の強化を同時に実現するエコシステムの構築を目指します。

■ 現経営陣のミッション

再建 / 再編・継続的な事業成長基盤づくり

2024年7月以降、小松周平代表取締役率いる新経営陣体制においては再建とサステイナブルな事業成長の土台を創ることをミッションとしてきました。

■ M&A戦略の位置付け：事業機能の補完と成長加速

当社は「安全・品質・健康」を軸とした食生活の提供を理念に掲げ、M&Aを成長戦略の中核として、以下の観点から事業拡張を進めています。

・既存事業との機能補完

・顧客接点（タッチポイント）の拡大

・販売・開発・物流・マーケティングの内製・高度化

・中長期的な企業価値・株主価値の向上

■ ToC 事業におけるシナジー：販売力と顧客基盤の融合

３つの経営戦略フレームワーク

１．小売・ウェルネス分野でのシナジー展開

M&Aを通じて、当社が保有する食品・ウェルネス・メディカルコスメ商材と、

医療・福祉分野に強みを持つ企業の顧客基盤・営業力を掛け合わせることで、

- 30代後半以上の健康志向層へのダイレクトリーチ- 医療・福祉施設を通じた新たな販路創出- 定期回転する顧客層への継続的なプロモーション

を実現します。

２．定期宅食サービス（ToC向け）の実現

EC構築、メニュー開発、生産、流通、顧客管理までを一気通貫で提供する

「To C向けワンストップ宅食サービス（仮称：dish）」の実現に向け、

M&Aによる機能統合を進めています。

栄養士・調理師監修によるメニュー設計、医療法に準拠した調理工程を活かし、

高付加価値な冷凍宅食サービスの展開を目指します。

To C向けビジネスシナジー

当社グループの目指す姿（To C事業）

ウェルディッシュ×ミライフ（To C事業）

ウェルディッシュ×ACA next（To C事業）

宅配食サービスまでのロードマップ

コマース向けサービス営業・販売戦略

「dish」(仮称）

冷凍食品の定期販売サービス市場トレンド

メディカルコスメ

■ ToB 事業におけるシナジー：医療・介護周辺領域への拡張

１． 医療・介護業界向け商品・サービス領域の拡大

当社グループは、医療・社会福祉法人を中心とした顧客基盤を活用し、

- 食品・飲料サービス- ヘルスケア・ウェルネス商材- 施設管理・清掃- 経営支援・金融支援- インフラ・DX／BPO（AI活用含む）

といった周辺事業領域への展開を進めています。

２．クライアントネットワークを活かしたクロスセル

複数企業のクライアント・アライアンスネットワークを相互活用することで、

- 商品・サービスのクロスセル- 営業効率の向上- 行政・海外ネットワークとの連携強化

を図り、B2B領域における事業基盤を強固なものとします。

To B向けビジネスシナジー

商品・サービス領域（To B事業）

クライアントネットワーク（To B事業）

シナジー展開後（To B事業）

エコシステムの確立

■ 事業シナジーを通じた財務基盤の強化と企業価値向上

M&Aによる事業拡大と並行して、当社は以下の財務指標改善を重視しています。

- 銀行融資再開による信用力向上- ROE・PER・PBR・PSRの改善- 中長期経営計画の実行確度向上

中期的には配当性向の引き上げ、自社株買いの実施も視野に入れ、

持続的な株主還元と企業価値向上を目指します。

財務基盤シナジー

当社グループの財務基盤の強化と指標の改善へむけて

当社グループの目指す株主還元方針

■ 高齢化社会を見据えた成長モデルの確立

日本およびアジア市場における高齢化・労働人口減少という社会課題に対し、

当社グループは

- 省人化・効率化（AI・DX活用）- Ready Meals（調理済み食品）の普及- 医療・福祉分野との連携強化

を通じ、社会課題解決と事業成長の両立を図ってまいります。

高齢化社会に向けた市場トレンド

日本の人口の推移

高齢化社会に向けた市場トレンド

人口ピラミッドの変化

高齢化社会に向けた市場トレンド

労働人口（生産年齢人口）の減少

■ 株式会社ウェルディッシュ 代表取締役社長 小松 周平 コメント

2024年7月以降、新経営陣体制の下、再建とサステイナブルな事業成長の土台を創ることをミッションとして、大胆なM&A戦略とオーガニックな成長基盤の構築を行ってまいりました。

その中で、株主の皆様・お客様をはじめとする全てのステークホルダーの皆さまに

- 当社グループの目指すべき姿- 次世代に繋ぐために取り組んでいるミッションとそのバリュー

について、より深く知って頂くために、再編と事業成長基盤に関してシナジー展開を発表いたします。

■ 株式会社ウェルディッシュ 概要

会社名 ：株式会社ウェルディッシュ

証券コード：2901（東証スタンダード市場）

本社所在地：東京都

事業内容 ：食品・飲料の製造・販売

ウェルネス／メディカルコスメ事業

医療・介護周辺事業

関連サービス事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ウェルディッシュ 管理部 IR係

お問い合わせフォーム：https://wel-dish.co.jp/contact/