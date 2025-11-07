Filigran が積極的なセキュリティを再定義OpenBAS、AI搭載のエンタープライズ版とともに OpenAEV にブランド変更





Filigran は OpenBASを進化させOpenAEVとし、制御の検証から脅威の全体的な露出管理へと領域を拡大。新しい OpenAEV エンタープライズ版は、高度な自動化と AI を導入し、セキュリティチームがサイバーリスクを継続的に検証・低減できるよう支援。

パリ, 2025年11月7日 /PRNewswire/ -- オープンソースのサイバーセキュリティソリューションを専門とする欧州のサイバーテック企業 Filigran は、露出管理および継続的脅威露出管理（CTEM）支援におけるリーダーシップで重要な一歩を発表。侵入および攻撃シミュレーション (BAS) プラットフォームは、高度なセキュリティ チーム向けの新しい Enterprise Edition (EE) のリリースに合わせて、OpenAEV (Adversarial Exposure Validation) としてブランド名が変更されました。

この進化は、シミュレーションから完全な AEV パラダイムへの移行を示しており、積極的な露出評価とリスク低減を統合するアプローチとなっている。OpenAEV は、より広範で適応的かつ脅威に基づいた防御戦略を提供し、組織が技術面と人的側面の両方においてセキュリティ体制を継続的に検証できるようにする。

「OpenAEV により、チームは防御体制を継続的かつ積極的に評価できるようになります。単に攻撃をシミュレーションするだけでなく、リスクを低減するために本当に重要なことを理解することが目的です。当社の目標は、CISO が技術面と人的側面の両方で AEV 能力を向上させる手助けをすることです」と Filigran の CEO、Samuel Hassine氏は説明しています。

OpenAEV: 優先順位をつける、テストする、修正する

OpenAEVは、初のオープンソースかつ脅威インテリジェンス駆動型 AEV プラットフォームです。組織に対し、サイバー脅威が発生する前に予測し無力化するための積極的なフレームワークを提供します。

OpenAEV は、組織が以下を実現するのを支援します：

・関連する脅威や重要な脆弱性に基づいて防御の優先順位を設定する

・現実的な攻撃エミュレーションを通じて、EDR やファイアウォールなどのセキュリティコントロールを検証する

・テーブルトップ演習を通じて人的対応能力をテストする

・実行可能なコントロールガイダンスにより、修復対応を迅速化する

エンタープライズ版の発売：検証の中心に AI を配置

コミュニティ版（CE）は引き続き無料でオープンソースのまま提供され、新しいエンタープライズ版（EE）は大規模組織向けに高度な自動化機能を提供します。

主な特徴：

・AI 支援によるシナリオ生成により、脅威インテリジェンスや CERT レポートの処理を高速化

・リスクに基づく優先順位付けと順序決定のための複数選択肢による修復推奨

・既存の EDR エージェントを活用した検証により、シームレスな実行を実現し、既にリソースが制約されたエンドポイントに追加負荷をかけずに済む

・Filigran がホストする SaaS 環境と専用のカスタマーサポート。

OpenAEV により、Filigran はそのミッションを再確認します：業界初のオープンソースかつ脅威に基づいた AEV プラットフォームを通じて、脅威および露出データを検証可能で実行可能なセキュリティ成果に変換することです。

Filigranについて

2022年に設立された Filigranは、サイバーセキュリティチームが脅威インテリジェンスを実行可能に活用できるオープンソースソリューションを設計しています。同社のプラットフォームは、世界中の6,000以上の組織から信頼されています。

詳細はこちら：ウェブサイト - ブログ - LinkedIn - X/Twitter

ロゴー - https://mma.prnasia.com/media2/2814485/Filigran_logo.jpg?p=medium600

問い合わせ先：contact@mcb.mu

（日本語リリース：クライアント提供）

