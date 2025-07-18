Automation Anywhere ¤¬ AWS ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿Í¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¶¨Æ¯¤ÎÌ¤Íè¤òÄó¼¨

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¥Ë¥åー¥èー¥¯, 2025Ç¯7·î17Æü /PRNewswire/ --AWS Summit New York City ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊAPA¡Ë¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë Automation Anywhere ¤È Amazon Web Services, Inc.¡ÊAWS¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Amazon Q Business ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÅý¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Automation Co-Pilot ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Amazon Q ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±À¸À®AI¤È Automation Anywhere ¤Î¶È³¦½é¤Î¡ÊPRE¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥»¥¹¿äÏÀ¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¾´¶Åª¤ÊÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡¦³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Automation Anywhere ¤Î Automation Co-Pilot ¤Î¼«Á³¸À¸ì¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¤Î°Õ¿Þ¤ò¿×Â®¤Ë¸½¼Â¤ÎÀ®²Ì¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î Automation Co-Pilot ¤Î¶¯²½µ¡Ç½¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê³«È¯¼Ô¤Ë¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¼çÍ×¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à·Á¤Ç¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
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