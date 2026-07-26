大林素子ら数多くの日本代表選手を輩出してきた女子バレーボールの名門である八王子実践が、創立100周年の節目の年に、春夏通じて初めて甲子園出場を決めた。

女子バレーボール部とは異なり、硬式野球部は強化指定部ではないため、専用グラウンドもなければ、特待生制度もない。平日は午後６時30分に完全下校で、土曜日も４限まで授業がある。平日は週３回、近隣の少年野球チームのグラウンドを借りて練習できるものの、それ以外の日は内野程度の限られたスペースしか使えない。

そんな環境のなかでも昨年夏に西東京大会ベスト８に進出すると、今夏ついに悲願の初優勝を果たした。



西東京大会を制し初の甲子園出場を決めた八王子実践・河本ロバート監督（右） photo by Yu Takagi





【世界を渡り歩いた指揮官の野球哲学】

「自分が逆の立場だったら、二の足を踏むような環境です。来てもらった子たちに感謝して指導しています」

そう語るのは、河本ロバート監督（40歳）だ。

河本監督はアメリカ人の父と日本人の母の間に生まれ、八王子実践で野球を始めた。その後、強豪・亜細亜大に進み、ロバート・ブース（※）の登録名でプレーした。

※兄２人はカリフォルニア生まれだったため、東京生まれの本人が河本姓を残すため現役途中で登録名を「河本ロバート」に変更した

亜細亜大では11試合に登板し、１勝０敗。NPBのドラフトでは指名されなかったものの、ドジャースとマイナー契約を結んだ。その後、投げ方がわからなくなるイップスに苦しみ、メジャー昇格はかなわなかった。それでも、河本は現役続行を選んだ。

「自分との勝負で終わるのが、一番嫌だったんです。全力でやって、ボコボコに打たれて、『これが俺の限界だ』と思いたかったんです」

その後はBCリーグの新潟アルビレックス（現・オイシックス新潟）、台湾プロ野球のLamigoモンキーズ（現・楽天モンキーズ）、徳島インディゴソックスを渡り歩き、冬場にはオーストラリアやコロンビアでも腕を振った。世界各地のさまざまなリーグを転戦しながら、現役生活を続けた。

そして2015年に現役を引退し、2016年から母校・八王子実践のコーチを務め、2019年から監督としてチームを率いている。

【一流選手に共通する自主性と主体性】

そんな稀有な経歴を持つ河本監督が、指導で大切にしているのは、選手の自主性と主体性だ。前述した練習環境もあり、入部を希望する選手には事前に「向上心がなく、質問もできず、自分から取り組めない子は、絶対にうまくならない高校だよ」と伝えている。

その背景には、現役時代に間近で見てきた一流選手たちの姿がある。亜細亜大は厳しい練習で知られるが、河本監督は「もちろん"やらされる"部分はあります。でも、プロに行く選手は自分から"やっている"んです。とくに２学年上の松田宣浩さん（元ソフトバンクなど）は、本当によく練習していました」と振り返る。

ドジャース時代には、当時チームに所属していた黒田博樹や斎藤隆と、グラウンドやトレーニングルームで一緒になった。

「ふたりとも、一つひとつのプレーに明確な意図がありました。キャッチボールの１球でさえ、"なんとなく"投げているようには見えなかったですね。トレーニングでも、話しかけられないほど黙々と自分を追い込んでいました」

その一方で、トレーニングルームに来ても、５〜10キロほどのダンベルを「シュッシュッ」と軽く動かすと、笑いながらすぐに帰ってしまう選手もいた。それでいて、マウンドでは160キロを超える豪速球をいとも簡単に投げ込む。その選手は「（この才能は）神様が与えてくれたのさ」と言っていたそうだが、メジャー昇格後にヒジを故障し、思うような結果を残せず第一線から姿を消した。

「稀に才能だけで上まで行ってしまう選手もいました。でも、当時のトレーナーともよく話していたんですが、そういう選手は長続きしません。調子を崩した時に戻る場所がなかったり、長いシーズンを戦い抜くためのトレーニングを積んでいないので、結局は故障してしまうんです」

これまでさまざまな環境で数多くの選手を見てきた河本監督がたどり着いた答え──。それは、「どんな環境でも、どんなカテゴリーでも上に行き、活躍し続ける選手には、自主性と主体性が備わっている」ということだった。だからこそ、その思いを今も選手たちに伝え続けている。



春夏通じて初の甲子園出場を果たした八王子実践の選手たち photo by Yu Takagi



大卒でのプロ入りを目指す塚原翔太、大塚逸輝のバッテリーらも、そんなチームカラーに惹かれて入学した。河本監督も下級生の頃から積極的に実戦経験を積ませ、選手たちも限られた時間を主体的に使って成長。その積み重ねが、快進撃の原動力となった。

【合言葉は「いい顔して野球しよう」】

試合を見ていて印象的なのは、河本監督のポジティブな声かけと、選手たちが心から野球を楽しんでいる表情だ。自身も現役時代にイップスを経験したからこそ、四球を出した投手を頭ごなしに責めることはない。

「投手はみんな、四球を出そうと思って投げているわけじゃないですからね。それに僕は高校から野球を始めたので、最初はアウトコースやインコースに投げ分けるなんて『無理、無理』と思っていましたから（笑）」

そしてこう続ける。

「イップスも経験しましたし、メジャーリーガーになる夢も打ち砕かれました。だからこそ、自分がたくさん失敗してきた経験を、どう選手たちに伝えるかをずっと考えてきたんです」

そんな自身の歩みを指導に生かすため、２年前からはメンタルトレーニングも導入している。

チームの合言葉は「いい顔して野球しよう」。夏前の練習試合では、あえて厳しい言葉をかけて嫌われ役に徹することもあったが、集大成となる夏の大会では選手たちを信じ、のびのびとプレーできる環境をつくり続けた。

「今では、私がハッパをかけなくても、選手たち同士で自然と前向きな声かけをするようになっています」

準決勝後、そう目を細めて語る河本監督の表情が印象に残った。

また、「ピンチの時こそワクワクしよう」とも掲げており、今夏は幾度となく訪れたピンチを笑顔で乗り越えてきた。創価との決勝では９回裏二死満塁の絶体絶命の場面も無失点で切り抜け、１対０で勝利をつかんだ。

ミスが出ても下を向く選手はひとりもおらず、動揺がチーム全体に広がることもない。最後まで「いい顔」でプレーし続けたことが、創部初の甲子園出場につながったのだ。

「甲子園でも、自分たちの野球を貫きたいです」

河本監督は、初めての大舞台でも、いつもどおりの野球を貫くことを誓う。決勝戦前には、同じように練習環境に恵まれない公立校の指導者をはじめ、多くの激励のメッセージが届いたという。

「『やればできる』ということを、甲子園でも示したいと思います」

専用グラウンドも、特待生制度もない。それでも、自主性と主体性を育み、「いい顔」で野球を続けてきた八王子実践。その挑戦は、甲子園という舞台で、多くの球児たちに新たな希望を届けようとしている。

高木遊●文 text by Yu Takagi