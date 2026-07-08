【7月5日放送『真相報道バンキシャ！』より】

イランの首都テヘランで5日、前の最高指導者、アリ・ハメネイ師の2日目となる葬儀が行われています。イランメディアによりますと、数百万人が訪れ、祈りを捧げたということです。

今回の葬儀は国葬と位置づけられています。周辺の道路はすべて封鎖され、会場近くの通りの店では、故ハメネイ師のポスターが掲げられた店が並んでいます。今回、暑さ対策のため、政府などが用意した水やキュウリなどが配られています。

2日目となる5日は、現地時間の午前8時に故ハメネイ師を追悼する祈りの時間が設けられ、多くの市民らが集まりました。現地メディアは数百万人と伝えています。

追悼には遺族のほか、イランのペゼシュキアン大統領、そして、公の場にあまり姿を見せない革命防衛隊のトップ・バヒディ司令官も参加しました。

参列に来ていた女性は「殺害で一部、無関心だった人にも哀悼の気持ちが生まれ、これだけ多くの人が集まったのだろう」と話していました。

この イラン の国を挙げての葬儀は7月4日、 アメリカ の独立記念日と重なりました。 イラン としては、葬儀を通じて団結する姿勢を発信したい考えで、ある外交関係者は、今後の交渉を見据え「 アメリカ に対して自分たちの強さを見せる狙いがあるのだろう」と分析しています。