「スヌーピー」の限定コスメをチェック！銀座三越にサボン・白鳳堂・ロクシタンのコラボアイテムが勢ぞろい
毎年恒例の人気イベント「スヌーピー in 銀座2026」が、2026年7月15日(水)から8月3日(月)まで銀座三越で開催される。28回目を迎える今回のテーマは「DEAR BUDDY いつも、ずっと、きみと。」。新館7階の催物会場だけでなく、本館・新館の各階にもスヌーピーグッズが展開される。
【画像】「DEAR BUDDY」アートをまとったコラボコスメをもっと見る
なかでも注目したいのが、本館・新館地下1階「ギンザコスメワールド」に集まる銀座三越限定のコラボコスメ。サボン、白鳳堂、ロクシタンの実力派3ブランドが、それぞれの世界観でスヌーピーを表現した特別アイテムを展開する。三越伊勢丹オンラインストアでは2026年7月1日(水)12時から先行販売が始まるため、銀座まで足を運べない人もチェックしておきたい。
■＜サボン＞3種の香りを試せるボディスクラブ
サボンからは、ブランドを象徴するボディスクラブの限定キットが2種類登場。「ボディスクラブ トリオ(Float Ring/Surfing)」(各3960円)は、人気の香りを60グラムのミニサイズで3つ楽しめるセットだ。
サーフボードや浮き輪でくつろぐスヌーピーたちのパッケージは、見ているだけで夏気分。Float Ringには「デリケート・ジャスミン」「グリーン・ローズ」「ホワイトティー」、Surfingには「TOKYO」「ホワイトティー」「ローズティー」と、それぞれ違う香りがそろう。
死海の塩(※1)が古い角質を落とし、アルガニアスピノサ核油やホホバ種子油などの植物オイル(※2)でうるおいを補給する週2回のスペシャルケア。界面活性剤不使用なので、ギフトにも選びやすい。
※1：海塩(洗浄補助)
※2：アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、アーモンド油(すべて保湿)
ヘアケア派には「シャンプー＆コンディショナーキット ミニバッグ付き(DEAR BUDDY)」(8800円)を。リペアシャンプーとコンディショナー(ともにグリーン・ローズの香り)の現品に、今年のテーマ「DEAR BUDDY」アートを描いたミニバッグが付く。カレンデュラ・マロウ・ハイビスカスの3種のフラワーカクテルがダメージヘアをなめらかに補修し、死海の塩配合で頭皮も整える。約27センチ幅のミニバッグは、ランチや近所のおでかけに連れて行きたいサイズ感だ。
■＜白鳳堂＞プロが愛用する熊野の名筆にスヌーピーが登場
化粧筆の名門・白鳳堂からは、スヌーピーデザインの限定アイテムが登場。「スヌーピー化粧筆セット」(1万3750円)は、チーク・ハイライト筆とアイシャドウ筆2本に、ミラーとケースがついた充実の内容。手のひらサイズのケースに収まるので、ポーチに入れて持ち運べる。
肌の上を軽くすべらせるだけで“素早く・簡単に・確実に”仕上がる白鳳堂の筆は、メイクの時短にも、仕上がりのランクアップにも頼れる相棒。筆の軸には、スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンがさりげなく描かれている。
単品で持ち歩くなら「スヌーピー携帯用パウダー・チーク筆(Alphabet/Spa)」(各6050円/全2種)を。キャップ付きで毛先を守れるから、外出先でのメイク直しにぴったり。鮮やかなピンクの「Spa」と淡いピンクの「Alphabet」、柄違いの2種類がそろうので好みの一本を選びたい。
■＜ロクシタン＞夏の手肌に、ひんやりヴァーベナ
ロクシタンからは、「DEAR BUDDY」アートをまとった限定キットが3種類そろう。
まずチェックしたいのが「SNOOPY ヴァーベナ ハンドトリオ GINZA 2026」(7095円)。「アイス」「シトラス」「ミント」と、3つのヴァーベナの香りのハンドクリーム(各30ミリリットル)がセットになっている。さらりと肌になじみ、ひんやりうるおすテクスチャーは、汗ばむ季節の手肌にちょうどいい。オリジナルのフラットポーチ付きで、使い終わってもポーチが手元に残るのがうれしい。
「SNOOPY シア セレクトキット GINZA 2026」(5280円)は、シア ハンドクリームとシアバターを組み合わせた、オリジナルフラットポーチ付きのセット。店頭ではシア ハンドクリーム2種・シアバター2種から好きな2個を選べる。一方、オンラインの「ISETAN BEAUTY online」では、組み合わせがあらかじめ決まった3種類のセットから選ぶ形になる。ハンドクリーム派にもバーム派にも、好みに合う組み合わせが見つかるはずだ。
夏のダメージヘアのケアには「SNOOPY サマーヘアケアキット 2026」(1万1880円)。インテンシヴリペアのシャンプー・コンディショナートリートメント・シャイニングビネガーに、シア ハンドクリームがセットになり、「DEAR BUDDY」スパバッグまで付く。紫外線や汗で疲れた髪をいたわる、夏のごほうびケアにぴったりだ。
■店頭は7月15日から、オンラインは7月1日12時スタート
3ブランドはいずれも本館・新館地下1階のギンザコスメワールドで展開。店頭販売は2026年7月15日(水)から8月3日(月)まで。
ただし白鳳堂は少しスケジュールが異なり、本館地下1階のプロモーションスペースで2026年7月11日(土)から7月21日(火)まで「夏の化粧筆フェア」を開催。コラボ商品の販売開始は2026年7月15日(水)からとなる。
会場に足を運べない人は、三越伊勢丹化粧品オンラインストア「ISETAN BEAUTY online」をチェック。販売は店頭より早い2026年7月1日(水)12時から8月5日(水)10時まで。遠方の人や混雑を避けたい人は、こちらが便利だ。商品によっては購入数の制限があるので、気になるアイテムは早めに動きたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※数量限定の商品は品切れになる場合があります。
※画像は一部イメージです。
※掲載情報は2026年6月24日時点のものです。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】「DEAR BUDDY」アートをまとったコラボコスメをもっと見る
■＜サボン＞3種の香りを試せるボディスクラブ
サボンからは、ブランドを象徴するボディスクラブの限定キットが2種類登場。「ボディスクラブ トリオ(Float Ring/Surfing)」(各3960円)は、人気の香りを60グラムのミニサイズで3つ楽しめるセットだ。
サーフボードや浮き輪でくつろぐスヌーピーたちのパッケージは、見ているだけで夏気分。Float Ringには「デリケート・ジャスミン」「グリーン・ローズ」「ホワイトティー」、Surfingには「TOKYO」「ホワイトティー」「ローズティー」と、それぞれ違う香りがそろう。
死海の塩(※1)が古い角質を落とし、アルガニアスピノサ核油やホホバ種子油などの植物オイル(※2)でうるおいを補給する週2回のスペシャルケア。界面活性剤不使用なので、ギフトにも選びやすい。
※1：海塩(洗浄補助)
※2：アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、アーモンド油(すべて保湿)
ヘアケア派には「シャンプー＆コンディショナーキット ミニバッグ付き(DEAR BUDDY)」(8800円)を。リペアシャンプーとコンディショナー(ともにグリーン・ローズの香り)の現品に、今年のテーマ「DEAR BUDDY」アートを描いたミニバッグが付く。カレンデュラ・マロウ・ハイビスカスの3種のフラワーカクテルがダメージヘアをなめらかに補修し、死海の塩配合で頭皮も整える。約27センチ幅のミニバッグは、ランチや近所のおでかけに連れて行きたいサイズ感だ。
■＜白鳳堂＞プロが愛用する熊野の名筆にスヌーピーが登場
化粧筆の名門・白鳳堂からは、スヌーピーデザインの限定アイテムが登場。「スヌーピー化粧筆セット」(1万3750円)は、チーク・ハイライト筆とアイシャドウ筆2本に、ミラーとケースがついた充実の内容。手のひらサイズのケースに収まるので、ポーチに入れて持ち運べる。
肌の上を軽くすべらせるだけで“素早く・簡単に・確実に”仕上がる白鳳堂の筆は、メイクの時短にも、仕上がりのランクアップにも頼れる相棒。筆の軸には、スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンがさりげなく描かれている。
単品で持ち歩くなら「スヌーピー携帯用パウダー・チーク筆(Alphabet/Spa)」(各6050円/全2種)を。キャップ付きで毛先を守れるから、外出先でのメイク直しにぴったり。鮮やかなピンクの「Spa」と淡いピンクの「Alphabet」、柄違いの2種類がそろうので好みの一本を選びたい。
■＜ロクシタン＞夏の手肌に、ひんやりヴァーベナ
ロクシタンからは、「DEAR BUDDY」アートをまとった限定キットが3種類そろう。
まずチェックしたいのが「SNOOPY ヴァーベナ ハンドトリオ GINZA 2026」(7095円)。「アイス」「シトラス」「ミント」と、3つのヴァーベナの香りのハンドクリーム(各30ミリリットル)がセットになっている。さらりと肌になじみ、ひんやりうるおすテクスチャーは、汗ばむ季節の手肌にちょうどいい。オリジナルのフラットポーチ付きで、使い終わってもポーチが手元に残るのがうれしい。
「SNOOPY シア セレクトキット GINZA 2026」(5280円)は、シア ハンドクリームとシアバターを組み合わせた、オリジナルフラットポーチ付きのセット。店頭ではシア ハンドクリーム2種・シアバター2種から好きな2個を選べる。一方、オンラインの「ISETAN BEAUTY online」では、組み合わせがあらかじめ決まった3種類のセットから選ぶ形になる。ハンドクリーム派にもバーム派にも、好みに合う組み合わせが見つかるはずだ。
夏のダメージヘアのケアには「SNOOPY サマーヘアケアキット 2026」(1万1880円)。インテンシヴリペアのシャンプー・コンディショナートリートメント・シャイニングビネガーに、シア ハンドクリームがセットになり、「DEAR BUDDY」スパバッグまで付く。紫外線や汗で疲れた髪をいたわる、夏のごほうびケアにぴったりだ。
■店頭は7月15日から、オンラインは7月1日12時スタート
3ブランドはいずれも本館・新館地下1階のギンザコスメワールドで展開。店頭販売は2026年7月15日(水)から8月3日(月)まで。
ただし白鳳堂は少しスケジュールが異なり、本館地下1階のプロモーションスペースで2026年7月11日(土)から7月21日(火)まで「夏の化粧筆フェア」を開催。コラボ商品の販売開始は2026年7月15日(水)からとなる。
会場に足を運べない人は、三越伊勢丹化粧品オンラインストア「ISETAN BEAUTY online」をチェック。販売は店頭より早い2026年7月1日(水)12時から8月5日(水)10時まで。遠方の人や混雑を避けたい人は、こちらが便利だ。商品によっては購入数の制限があるので、気になるアイテムは早めに動きたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※数量限定の商品は品切れになる場合があります。
※画像は一部イメージです。
※掲載情報は2026年6月24日時点のものです。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC