【本日から】「ディズニーストア」オンライン3周年記念キャンペーン開催！ 特別な限定アイテムを展開
ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」は、6月30日（火）から、特別な限定アイテムが登場する「ディズニーストア．jp Exclusive Magic！」を開催する。
【写真】魅力的なグッズが満載！ キャンペーン内容の詳細
■お得なキャンペーンも実施
今回開催される「ディズニーストア．jp Exclusive Magic！」は、「ディズニーストア．jp」3周年を記念して、オンラインストア限定の特別なアイテムが購入できる期間限定のキャンペーン。
期間中は、ドナルドダックと甥っ子たちをデザインした「ぬいぐるみ」の予約販売に加え、『ふしぎの国のアリス』をイメージにした「置き時計」と、『カールじいさんの空飛ぶ家』をモチーフにしたコスチューム姿のエイリアンがかわいい「LEDライト」が受注生産される。
また、伝統とディズニーの魔法が融合した「Arribas Brothers」のアイテムが数量限定で登場。ラインストーンで華やかに装飾された“魔法使いの弟子”に扮（ふん）したミッキーマウスの「フィギュア」といった、熟練の職人が1つ1つ丁寧に仕上げた特別なコレクションがそろう。
さらに、『ザ・マペッツ』の個性豊かなキャラクターたちをグッズ化した「ぬいぐるみ」が用意されるほか、スペシャルデザインの限定カードが加わった「ディズニーストア あいこじゃんけん」や、オンラインストア限定のポイントアップキャンペーンなども行われる。
【写真】魅力的なグッズが満載！ キャンペーン内容の詳細
■お得なキャンペーンも実施
今回開催される「ディズニーストア．jp Exclusive Magic！」は、「ディズニーストア．jp」3周年を記念して、オンラインストア限定の特別なアイテムが購入できる期間限定のキャンペーン。
また、伝統とディズニーの魔法が融合した「Arribas Brothers」のアイテムが数量限定で登場。ラインストーンで華やかに装飾された“魔法使いの弟子”に扮（ふん）したミッキーマウスの「フィギュア」といった、熟練の職人が1つ1つ丁寧に仕上げた特別なコレクションがそろう。
さらに、『ザ・マペッツ』の個性豊かなキャラクターたちをグッズ化した「ぬいぐるみ」が用意されるほか、スペシャルデザインの限定カードが加わった「ディズニーストア あいこじゃんけん」や、オンラインストア限定のポイントアップキャンペーンなども行われる。