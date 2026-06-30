贅沢な“泡沫のひととき”を美しい景色とともに！サントリー登美の丘ワイナリー「夏のスパークリングワイン体験」8月分受付が7月2日からスタート!!
山梨県甲斐市のサントリー登美の丘ワイナリーでは、この夏「FROM FARM サマースパークリングフェア2026」を開催。2026年7月10日(金)から8月31日(月)までの期間中、SUNTORY FROM FARMの多彩なラインナップが楽しめる。
【写真】 「夏のスパークリングワイン体験〜泡と涼を愉しむひととき〜」は、登美の丘ワイナリーの涼しい室内で「登美の丘 甲州 スパークリング 2022」をゆっくりと楽しめる
新発売の2種のスパークリングワインを飲み比べできる「スパークリングワインフライト」、お盆期間中に標高が高い眺望台へ行き雄大な景色の中でワインを愉しむ「眺望台バスツアー」などが企画されているが、なかでもイチオシなのが「夏のスパークリングワイン体験〜泡と涼を愉しむひととき〜」だ。今回は、このイベントについて詳しく紹介したい。
■「夏のスパークリングワイン体験〜泡と涼を愉しむひととき〜」とは？
「夏のスパークリングワイン体験〜泡と涼を愉しむひととき〜」は、登美の丘ワイナリーの涼しい室内で「登美の丘 甲州 スパークリング 2022」をゆっくりと楽しめるという、期間限定の体験ツアー。
ツアー内では、日本固有品種である「甲州」を使用した瓶内二次醗酵スパークリングワインのつくり方も解説。アミューズとしてドライフルーツも付くので、ワインをより愉しむことができる。
■「夏のスパークリングワイン体験」ここがイチオシ！
イチオシポイント1つ目は、自家ぶどう畑や、富士山・甲府盆地の眺望だ。雄大な自然の中で過ごす時間は非日常を感じられ、癒やしのひとときになるはず。
また、ワインテラスにて、スパークリングワインの「こだわり製法」を学ぶこともできる。どのようにつくられているのかを学べる体験は、きっとあなたの知的好奇心も満たしてくれるはずだ。
そして、最大のイチオシポイントは、「日本のスパークリング 甲州 2023」「登美の丘 甲州 スパークリング 2022」の2種のテイスティングが楽しめるということ！ドライバー向けに、「信州産メルロぶどうジュース」の用意があるのもうれしい。
■無料シャトルバスの運行もあり！
金・土・日・祝日は、JR甲府駅南口「貸切バス専用のりば」より無料シャトルバスを運行。仲間みんなでワインを愉しみたい人には、シャトルバス利用がおすすめ！
※無料シャトルバスは、予約不要
※満員の場合は乗車できない場合あり。シャトルバスに乗車できなかった場合は、来場者自身でタクシーの手配を
※天候や道路状況によって、遅れが発生する場合あり
※運行期間や時刻表は、変更になる場合あり
※シャトルバスの形状(大きさやラッピング)は変更になる場合あり。時刻表など、詳しくはアクセスページにて確認を
【開催概要】
■開催日：8月30日(日)までの金・土・日・祝日のみ
※8月8日(土)〜8月16日(日)と8月29日(土)は開催なし
※8月分は7月2日(木)から予約開始
■開催時間：1日2回(10時30分〜11時10分／15時30分〜16時10分)
■ 所要時間：約40分
■参加費：1人2000円
※20歳未満は無料
※当日入場受付の際に支払い
※支払いには、クレジットカード、電子マネー、スマホ決済(コード決済)が利用可
※ツアー見学工程の一部には、階段や坂道が含まれるためベビーカーを使用しての参加は不可
日差しの強い夏季に、登美の丘ワイナリーで、泡と涼を満喫してみて。夏季限定のこのツアーは人気必至なので、予約はお早めに！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】 「夏のスパークリングワイン体験〜泡と涼を愉しむひととき〜」は、登美の丘ワイナリーの涼しい室内で「登美の丘 甲州 スパークリング 2022」をゆっくりと楽しめる
新発売の2種のスパークリングワインを飲み比べできる「スパークリングワインフライト」、お盆期間中に標高が高い眺望台へ行き雄大な景色の中でワインを愉しむ「眺望台バスツアー」などが企画されているが、なかでもイチオシなのが「夏のスパークリングワイン体験〜泡と涼を愉しむひととき〜」だ。今回は、このイベントについて詳しく紹介したい。
「夏のスパークリングワイン体験〜泡と涼を愉しむひととき〜」は、登美の丘ワイナリーの涼しい室内で「登美の丘 甲州 スパークリング 2022」をゆっくりと楽しめるという、期間限定の体験ツアー。
ツアー内では、日本固有品種である「甲州」を使用した瓶内二次醗酵スパークリングワインのつくり方も解説。アミューズとしてドライフルーツも付くので、ワインをより愉しむことができる。
■「夏のスパークリングワイン体験」ここがイチオシ！
イチオシポイント1つ目は、自家ぶどう畑や、富士山・甲府盆地の眺望だ。雄大な自然の中で過ごす時間は非日常を感じられ、癒やしのひとときになるはず。
また、ワインテラスにて、スパークリングワインの「こだわり製法」を学ぶこともできる。どのようにつくられているのかを学べる体験は、きっとあなたの知的好奇心も満たしてくれるはずだ。
そして、最大のイチオシポイントは、「日本のスパークリング 甲州 2023」「登美の丘 甲州 スパークリング 2022」の2種のテイスティングが楽しめるということ！ドライバー向けに、「信州産メルロぶどうジュース」の用意があるのもうれしい。
■無料シャトルバスの運行もあり！
金・土・日・祝日は、JR甲府駅南口「貸切バス専用のりば」より無料シャトルバスを運行。仲間みんなでワインを愉しみたい人には、シャトルバス利用がおすすめ！
※無料シャトルバスは、予約不要
※満員の場合は乗車できない場合あり。シャトルバスに乗車できなかった場合は、来場者自身でタクシーの手配を
※天候や道路状況によって、遅れが発生する場合あり
※運行期間や時刻表は、変更になる場合あり
※シャトルバスの形状(大きさやラッピング)は変更になる場合あり。時刻表など、詳しくはアクセスページにて確認を
【開催概要】
■開催日：8月30日(日)までの金・土・日・祝日のみ
※8月8日(土)〜8月16日(日)と8月29日(土)は開催なし
※8月分は7月2日(木)から予約開始
■開催時間：1日2回(10時30分〜11時10分／15時30分〜16時10分)
■ 所要時間：約40分
■参加費：1人2000円
※20歳未満は無料
※当日入場受付の際に支払い
※支払いには、クレジットカード、電子マネー、スマホ決済(コード決済)が利用可
※ツアー見学工程の一部には、階段や坂道が含まれるためベビーカーを使用しての参加は不可
日差しの強い夏季に、登美の丘ワイナリーで、泡と涼を満喫してみて。夏季限定のこのツアーは人気必至なので、予約はお早めに！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。