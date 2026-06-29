グラマーバストをコンパクトに。ブラデリスのミニマイザーブラに「ノンワイヤータイプ」登場

ゴールドフラッグが展開するブラデリスニューヨークはこのほど、「レースミニマイザー ノンワイヤーブラ」を発売しました。

■オリジナル開発のモールドカップで自然なシルエットに

同商品は、グラマーバストをコンパクトに整えるノンワイヤーのブラです。

ノンワイヤーブラより大きめのカップを採用しており、E70〜G85までのバストに対応するM〜3Lのサイズ展開となっています。

カップには、オリジナル開発による容量が深めの薄手モールドカップを取り入れ、バストの丸みを押し潰さない立体設計としました。バストのボリュームを抑えながら、ナチュラルなシルエットを実現します。

また、バストを中心に寄せて脇をすっきりと整えるカシュクール仕様にくわえ、アンダー部分にはパワーネットを使用した脇高の幅広設計を採用しました。

幾何学調の花柄デザインのストレッチレースがボディに合わせて伸び、高いフィット感を叶えます。凹凸が少ない繊細な仕上がりにより、Tシャツに響きにくいのも特徴です。

カップ脇とアンダーベルト下辺に使用したふわふわの裏起毛テープにより、縫い目が直接肌に擦れにくく、長時間の着用がしやすくなっています。

おそろいのショーツは、気になるお尻や下腹をすっぽり包み込む深めのはき込み丈。足口は、そけい部に食い込みにくい角度のカーブに設計されています。

■商品概要

商品名：ブラデリス レースミニマイザーノンワイヤーブラ

価格：7,040円

カラー：ブラック、ヌーディピンク

サイズ展開：M／L／LL／3L

商品名：ブラデリス レースミニマイザースタイルショーツ

価格：3,960円

カラー：ブラック、ヌーディピンク

サイズ展開：M／L／LL／

※オンラインストア限定

（フォルサ）