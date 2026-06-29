あなたが安心すると、なぜか彼も安心してくれる。これ男性の本命サインかも
あなたが安心すると、なぜか彼も安心してくれる。そんな関係に心当たりはありませんか？男性は本命相手に対して感情移入が強くなるもの。好きな相手であればあるほど、相手の気持ちに引っ張られて、自分の感情も大きく動いてしまうのです。
あなたの不安が、自分の不安になる
男性は本命相手には、感情移入しやすくなるもの。あなたが落ち込んでいる、悩んでいる、不安そうにしているなどの様子を見ると、「大丈夫かな」と自然に気になってしまうのです。これは単に優しいからではなく、"感情の距離が近くなっている"証拠でしょう。
あなたの安心が、自分の安心になる
男性は本命相手の安心した様子を見ると、自分までホッとしてしまうところがあります。「解決したよ」「大丈夫だった」の一言を聞くだけで、「よかった」「安心した」と素直に気持ちを言葉にしてくれるはず。好きな相手ほど、感情は共有されるものなのです。
安心させたい気持ちが、止まらなくなる
男性は本命相手には、「大丈夫だよ」と言いたくなる場面が増えていきます。不安な時や緊張している時、落ち込んでいる時でも、相手を安心させる言葉を口にするもの。これは、本命相手に"笑っていてほしい"という気持ちがあるからこそです。
男性の本命サインは、"どれだけ感情移入してくるか"にも表れます。あなたが本当に大切な相手だからこそ、「よかったね」だけではなく「俺も安心した」という言葉を自然と口にしてくれるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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